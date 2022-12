“الرعيض” يناقش مع ممثلي شركات المقاولات التونسية كافة الامور المتعلقة بالتكامل والشراكة بين شركات البلدين

ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع وفدا من كبار رجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات التونسية،برئاسة رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة “سمير ماجول”، كافة الامور المتعلقة بالتكامل والشراكة بين الشركات الليبية والتونسية.

وتناول الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات المختصة بمشاركة الاتحادين الليبي والتونسي للعمل على حصر العقود المبرمة في السابق مع الشركات التونسية وتسوية أوضاعها.

وأكد “الرعيض” لرجال الأعمال التونسيين، على أهمية اغتنام فرص تعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التكامل والتعاون في مجالات الاقتصاد بصفة عامة، وفي مجال المقاولات والخدمات بصفة خاصة.

وحضر الاجتماع سفير تونس “أسعد العجيلي” وأعضاء السفارة، وعدد من أعضاء الاتحاد العام وعدد من رجال الأعمال الليبيين.

