شكشك والكبير يبحثان إقفال الميزانيات والقوائم المالية والمقاصة الإلكترونية

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الإثنين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحضور عدد من مديري الإدارات بالديوان والمركزي، وذلك لبحث إقفال الميزانيات، والقوائم المالية، بالإضافة إلى المقاصة الإلكترونية.

وتناول الاجتماع أيضًا التقرير السنوي العام للديوان 2021م، وما تضمنه من ملاحظات على الإنفاق الحكومي وتبادل وجهات النظر بالخصوص.

كما أكد الجانبان على ضرورة التعاون المشترك بين الديوان والمركزي، ووضع خطة عمل محكمة من الجانبين، لتسهيل الإجراءات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

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