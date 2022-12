“شكشك والكبير” يبحثان إقفال الميزانيات والقوائم المالية والمقاصة الالكترونية

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في اجتماع اليوم الاثنين بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس، عددا من المواضيع أهمها إقفال الميزانيات والقوائم المالية والمقاصة الالكترونية.

وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات بالديوان والمصرف المركزي، التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2021 وما تضمنه من ملاحظات على الإنفاق الحكومي، وأكد الجانبان على ضرورة التعاون المشترك ووضع خطة عمل محكمة من الجانبين لتسهيل الإجراءات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

