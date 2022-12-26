مناقشة تشكيل لجنة لحصر العقود الليبية المبرمة مع الشركات التونسية

ليبيا الاقتصادية

بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، خلال لقائه نظيره التونسي سمير ماجول، آلية تشكيل لجنة من الجهات المختصة بمشاركة الاتحادين، للعمل على حصر العقود المبرمة في السابق مع الشركات التونسية وتسوية أوضاعها.

وناقش المجتمعون بحضور السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الأمور المتعلقة بالتكامل والشراكة بين الشركات الليبية والتونسية، حيث أكد ماجول، أهمية اغتنام فرص تعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التكامل والتعاون في مجالات الاقتصاد بصفة عامة، وفي مجال المقاولات والخدمات بصفة خاصة.