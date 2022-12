“المنفي” يؤكد خلال اجتماعه بـ”الكبير وشكشك” ووزير المالية المكلف على ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية في الإنفاق الحكومي

أكّد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال اجتماعه اليوم الاثنين بمحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير المالية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” على ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية في الإنفاق الحكومي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس وحضره النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومستشار محافظ المصرف المركزي “مصطفى المانع”، تقاريرُ المصرف المركزي ووزارة المالية ودور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.

كما ناقش المجتمعون تفعيل مشروعات التنمية الضرورية وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات، وأكّدوا على ضرورةَ وجود جداول زمنية لتنفيذ تلك المشروعات.

