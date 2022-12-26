اعتماد مخصصات البلديات فى المرحلة الأولى من برنامج الإقراض وقوائم توزيع الأراضي السكنية

عقد صباح اليوم الاثنين 2022.12.26، اجتماعا بديوان مجلس الوزراء ضم اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة حكومة الوحدة الوطنية بشأن الإقراض، بحضور رئيس مجلس إدارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة الهيئة العمرانية،، لمناقشة اعتماد مخصصات البلديات فى المرحلة الأولى من برنامج الإقراض السكني، وكذلك اعتماد القوائم المحالة من البلديات فى برنامج توزيع الأراضي السكنية.

وتم الاتفاق على مباشرة فروع مصرف الإدخار ابتداءً من الأحد القادم بالتواصل مع المستهدفين بالمرحلة الأولى والبدء فى عقود التنازل فيما يخص الأراضي السكنية.