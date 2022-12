أكدت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الإقراض السكني الاتفاق مع إدارة مصرف الادخار على اعتماد مخصصات البلديات فى المرحلة الأولى من برنامج الإقراض السكني ومباشرة فروع المصرف التواصل مع المستهدفين بالمرحلة الأولى فى برنامج توزيع الأراضي السكنية ابتداءً من الأحد القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم الاثنين عقد بديوان مجلس الوزراء بطرابلس ضم رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري ومدير عام المصرف ورئيس مجلس إدارة شركة الهيئة العمرانية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي الحكم المحلي والشباب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مخصصات البلديات فى المرحلة الأولى من برنامج الإقراض السكني، وكذلك اعتماد القوائم المحالة من البلديات فى برنامج توزيع الأراضي السكنية، والاتفاق على مباشرة فروع مصرف الادخار ابتداءً من الأحد القادم التواصل مع المستهدفين بالمرحلة الأولى والبدء فى عقود التنازل فيما يخص الأراضي السكنية.

The post اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني تتفق مع إدارة مصرف الادخار على البدء في المرحلة الأولى من برنامج توزيع الأراضي السكنية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا