اقتصاد

وزارة الشباب تعقد اجتماعها الدوري الرابع لهيئة الرأي لحصاد العام الحالي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

عقدت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الرابع لهيئة الرأي للعام الحالي برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، لمناقشة المختنقات التي واجهت أفرع الوزارة في تنفيذ مهمامها الوطنية الموجهة للشباب.

كما ناقش الحضور أنشطة الوزارة التي نفذتها الأفرع على المستوى المحلى وعلى رأسها المخيمات المحلية بيارق لبناء قدرات الشباب ، والتأكيد على متابعة المهام المسندة للوزارة وفروعها في تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي، بالإضافة إلى الخطة البرامجية لقطاعات الوزارة  للعام المقبل.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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