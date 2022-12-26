اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الوحدة الوطنية تعتمد مخصصات البلديات فى المرحلة الأولى من برنامج الإقراض السكني

إجتمعت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن الإقراض، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري ومدير عام المصرف ورئيس مجلس إدارة شركة الهيئة العمرانية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي الحكم المحلي والشباب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني.

وتم خلال هذا الاجتماع اعتناد مخصصات البلديات فى المرحلة الأولى من برنامج الإقراض السكني، وكذلك اعتماد القوائم المحالة من البلديات فى برنامج توزيع الأراضي السكنية، وتم الاتفاق على مباشرة فروع مصرف الإدخار ابتداءً من الأحد القادم بالتواصل مع المستهدفين بالمرحلة الأولى والبدء فى عقود التنازل فيما يخص الأراضي السكنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية