مجلس الوزراء يعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركات الخدمات العامة

قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة، ونص قرار إعادة تشكيل الجمعية مع تكليف وزير العمل والتأهيل بمهمة رئاسة الجمعية على أن تكون بعضوية وزير الأسكان والتعمير، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير، ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المؤسسات والديون.

وكان رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركات العامة لخدمات النظافة رمضان أبو جناح قد طالب سبتمبر العام الماضي 2021 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة .