“المنفي” يؤكد على ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية

عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، اجتماعًا مع النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ووزير المالية المكلف “محمد سالم الشهوبي”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، ومستشار محافظ المركزي “مصطفى المانع”.

حيث أكد “المنفي” على ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية الذي تعكسه، كخطوة أساسية، تقاريرُ المصرف المركزي ووزارة المالية، ودور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.

وناقش الاجتماع أيضاً مشروعات التنمية الضرورية وأهمية تفعيلها، وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات.

هذا وأكد المجتمعون على ضرورةَ وجود جداول زمنية للتنفيذ، والتوزيع العادل للمشروعات.

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