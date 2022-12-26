أرتفاع أسعار الدولار والذهب واليورو مقابل الدينار مساء اليوم الأثنين

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار 🇺🇲
5.2200 ~5.2250 LYD
اليورو 🇪🇺
5.5400 LYD
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.2400 ~5.2450 LYD
تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲
5.2600 ~5.2650 LYD
تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
5.5650 ~5.5700 LYD
كسر ذهب 18 ب220.50 LYD
كسر ذهب 21 ب257.25 LYD
فضة كسر ب2.55 ~3.00 LYD
آونصة الذهب ب1797 $
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