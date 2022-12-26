أرتفاع أسعار الدولار والذهب واليورو مقابل الدينار مساء اليوم الأثنين

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲

5.2200 ~5.2250 LYD

اليورو 🇪🇺

5.5400 LYD

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2400 ~5.2450 LYD

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2600 ~5.2650 LYD

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5650 ~5.5700 LYD

كسر ذهب 18 ب220.50 LYD

كسر ذهب 21 ب257.25 LYD

فضة كسر ب2.55 ~3.00 LYD

آونصة الذهب ب1797 $