“باشاغا” يبحث تمكين المجالس المحلية من المشاركة في صناعة القرار

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “فتحي باشاغا” اليوم الإثنين اجتماعًا مع وزير الحكم المحلي “سامي الضاوي” ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “محمد فرحات”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بوزارة الحكم المحلي والوضع الخدمي بالبلديات ومشاريع الصيانة العاجلة والدورية ومشاريع التطوير والمختنقات التي تعترض عمل البلديات وإدراج المشاريع المستهدف تنفيذها في العام 2023.

كما وجه رئيس الحكومة وزير الحكم المحلي بتمكين المجالس المحلية من المشاركة في صناعة القرار، ومتابعة أداء لجنة مراقبة انتخابات المجالس البلدية التي تم إقرارها في الاجتماع العادي الثالث لمجلس الوزراء المنعقد بمدينة بنغازي، وتقديم إخطار لكافة الجهات التابعة للوزارة بالشروع في إعداد وتجهيز الميزانية العامة بالتركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مناطق ليبيا.

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