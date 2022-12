“الحويج” يبحث مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات التونسية آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات التونسية بديوان الوزارة بطرابلس، آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين.

وخصص الاجتماع لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجهها الشركات التونسية بدولة ليبيا وسُبل حلحلتها، وآلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات التجارية التونسية، وأهمية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية التونسية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا.

وأكد “الحويج” على أن دولة ليبيا تتطلع الى تعزيز العلاقات مع جمهورية تونس بمختلف المجالات وتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي في كلا البلدين، مشدداً على ضرورة تنظيم اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات المواصلات والإسكان والعمل والطاقة والكهرباء إضافة الى صندوق الانماء وإعداد التوصيات والمقترحات لعرضها على اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة.

يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” وسفير جمهورية تونس لدى ليبيا “الأسعد العجيلي” ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسي ورئيس الغرفة الليبية التونسية، بالإضافة إلى مديري إدارة الشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة والملحق التجاري بالسفارة التونسية.

