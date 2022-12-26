“الحويج” بيحث آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في ليبيا وتونس

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الإثنين مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات التونسية للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجهها بدولة ليبيا وسُبل حلحلتها وضمّ رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وسفير جمهورية تونس لدى ليبيا ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسي ورئيس الغرفة الليبية التونسية ومديرو إدارة الشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة والملحق التجاري بالسفارة التونسية .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات التجارية التونسية، وأهمية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية التونسية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا.

وأشار “الحويج” على أن دولة ليبيا تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع جمهورية تونس بمختلف المجالات وتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي في كلا البلدين، مشدداً على الاتحاد العام للغرف بتنظيم اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات المواصلات والإسكان والعمل والطاقة والكهرباء إضافة إلى صندوق الانماء تضمّ أصحاب الأعمال من البلدين وإعداد التوصيات والمقترحات حتى يتم عرضها باجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة التونسية.

كما أكد الحاضرون على ضرورة البدء بالبرنامج التنفيذي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لتسهيل معاملات الشركات والتنقل والإقامة لأصحاب الأعمال وانسياب السلع والخدمات عبر المنافذ، والعمل على تحريك عجلة الاستثمار بقطاعات الطاقة والنفط والإسكان والمواصلات.

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