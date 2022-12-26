اقتصاد

شركة مليتة تحيل حوافظ مرتبات شهر ديسمبر إلى المصارف

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

اعلنت شركة مليتة للنفط والغاز احالة حوافظ مرتبات شهر ديسمبر الى المصارف .

واشارت الشركة ان المرتبات متضمنة فروقات الزيادة بنسبة (67%) من المرتبات الأساسية عن الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو بالاضافة الي فروقات العلاوة الحقلية.

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القطاع النفطي شركة مليتة ليبيا ليبيا الاقتصادية

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قناة ليبيا الاقتصادية

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