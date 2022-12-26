شركة مليتة تحيل حوافظ مرتبات شهر ديسمبر إلى المصارف

ليبيا الاقتصادية

اعلنت شركة مليتة للنفط والغاز احالة حوافظ مرتبات شهر ديسمبر الى المصارف .

واشارت الشركة ان المرتبات متضمنة فروقات الزيادة بنسبة (67%) من المرتبات الأساسية عن الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو بالاضافة الي فروقات العلاوة الحقلية.