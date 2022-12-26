“العابد” يؤكد على أهمية جهود إعادة الهيكلة واعتماد الملاك الوظيفي الموحد بالجهاز الإداري

اجتمع وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد” باللجنة المعنية بمشروع إصلاح وتنظيم الجهاز الإداري للدولة والمشكلة من وزارتي العمل والتأهيل، والخدمة المدنية وعدد من الخبراء ،والمستشارين.

حيث أكد “العابد” على أهمية جهود إعادة الهيكلة واعتماد الملاك الوظيفي الموحد بالجهاز الإداري لتطوير آليات العمل الحكومي، وأضاف بأن هناك ضرورة لتطبيق إصلاح الجهاز الإداري للدولة ،موضحًا أنه يجب تعديل أساليب العمل الحكومي، والنهوض بالموارد البشرية، لبناء القدرات ولضمان وجود قاعدة بيانات عامة وموحدة لموظفي القطاعات الممولة والغير ممولة من الخزانة العامة للدولة ،وكل ذلك يهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

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