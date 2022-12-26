خاص.. مع تهربه من الديوان.. مدير الجمارك يخالف تعليمات الرقابة بطرابلس ويستورد ملابس بعطاء مباشر وبقيم مرتفعة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس إلى مدير عام مصلحة الجمارك “سليمان سالم” وذلك بإيقاف إجراءات تنفيد وصرف قيمة عقود لتوريد ملابس وأحذية لموظفين المصلحة ولتهربه من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بالخصوص..

كما كشف مصدر جمركي حصرياً لصدى الاقتصادية أن قيمة توريد الملابس تقدر ب35 مليون عن طريق “عطاء مباشر” سيتم الكشف عن كافة تفاصيله لاحقاً وفق المصدر .

وأوضح بالقول: مدير المصلحة خالف تعليمات رئيس الرقابة بطرابلس وتم استلام البضاعة ومتواجدة بخزائن “صلاح الدين” .

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