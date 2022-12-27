تراجع للدولار وصعود اليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 27 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8198 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1355 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8252 دينار، والدولار الكندي 3.5562 دينار ليبي، والليرة التركية 0.258 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2818 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3123 دينار، والدينار التونسي 1.5422 دينار، والدرهم المغربي 0.4596 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: