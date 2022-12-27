ارتفاع أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
اسعار بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
الدولار 🇺🇲
5.2425 ~5.2475 دينار ليبي
اليورو 🇪🇺
5.5600 دينار ليبي
الجنيه الاسترليني
6.20 دينار ليبي
الليرة التركية
0.27 دينار
الجنية المصري
0.27 دينار
الدينار الاردني
7.15 دينار
الدينار التونسي
1.58 دينار
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.2650 ~5.2700 دينار ليبي
تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲
5.2800 ~5.2850 دينار ليبي
تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
5.5800 ~5.5900 دينار ليبي
ذهب جديد 18 ب280 ~295 دينار ليبي
ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2063 دينار ليبي
كسر ذهب 18 ب221.00 دينار ليبي
فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار ليبي
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