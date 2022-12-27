ارتفاع أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

الدولار 🇺🇲

5.2425 ~5.2475 دينار ليبي

اليورو 🇪🇺

5.5600 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني

6.20 دينار ليبي

الليرة التركية

0.27 دينار

الجنية المصري

0.27 دينار

الدينار الاردني

7.15 دينار

الدينار التونسي

1.58 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2650 ~5.2700 دينار ليبي

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2800 ~5.2850 دينار ليبي

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5800 ~5.5900 دينار ليبي

ذهب جديد 18 ب280 ~295 دينار ليبي

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2063 دينار ليبي

كسر ذهب 18 ب221.00 دينار ليبي

فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار ليبي