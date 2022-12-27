الاقتصاد تناقش مع الشركات التونسية إجراءات تسجيل الوكالات التجارية في ليبيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الاثنين بالعاصمة طرابلس 2022.12.26 اجتماعاً مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات التونسية للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجهها بدولة ليبيا وسُبل حلحلتها، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وسفير تونس لدى ليبيا ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسي .

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات التجارية التونسية، و أهمية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية التونسية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا.