وزيري النفط والغاز والصناعة والمعادن يتوجهان بزيارة لمجمع بني وليد للتصنيع العسكري

توجه وزير النفط والغاز محمد عون رفقة وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه بزيارة لمجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري وذلك ضمن مساعي وزارة النفط والغاز للتأسيس لمشروع توطين صناعة مواد ومعدات قطاع النفط.

كما قدم “عون” توضيح لأهداف مشروع توطين صناعة معدات النفط والخطوات اللاحقة للتأسيس للمشروع مؤكداً على أن الهدف الأساسي للمشروع هو بناء صناعة ليبية تخدم قطاع النفط وتثري الاقتصاد المحلي بالمبادرات الاستثمارية وتكثيف مشاركة القطاع الخاص الليبي .

و من جهته أكدّ “أبوهيسة” على أن المجمع يعتبر أحد روافد الصناعة في ليبيا وفي مقدمة المصانع في شمال أفريقيا ويجب أن يكون القاطرة التي تقود مشروع الصناعة في ليبيا من خلال تكثيف برامج الإنتاج والاستثمار والدخول في شراكات واستثمارات مع جميع القطاعات العامة والخاصة، وأن وزارة الصناعة تشجع وتدعم نجاح كل مبادرات التشارك والاستثمار وقريبا ستقوم وزارة الصناعة بتكوين لجنة عليا مشتركة تضع الأسس اللازمة لتنفيذ خطوات توظيف مكونات مجمعات التصنيع الحربي في خدمة مشاريع الاستثمار الصناعي .

وقد أكد مدير المجمع على أن المصانع القائمة تقوم بصناعة العديد من المعدات وقطع الغيار بمختلف أنواعها الصناعية لجميع القطاعات والشركات والمصانع في ليبيا منها بعض شركات النفط والغاز .

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