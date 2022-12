أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والنفط الخام.

وذكر الملا في بيان لها أنّ التنقيب سيكون في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأوضح الملا أنّ المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لعام 2022 تأتى امتداداً لإستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها عام 2016.

وتابع الملا أنّ لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول فى المناطق الواعدة وفى مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة.

وأشار الملا إلى أنّ هذه الإستراتيجية ستوفر فرصاً لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها.

ولفت الملا إلى أنّ تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط فى ظل السعى المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من اجل تحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج.

The post للتنقيب عن النفط.. وزارة البترول المصرية تطرح مناقصة عالمية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا