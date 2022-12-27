العمل تبحث إعادة هيكلة واعتماد الملاك الوظيفي الموحد بالجهاز الإداري للدولة

عقد وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد أمس الاثنين 2022.12.26، اجتماعاً باللجنة المعنية بمشروع إصلاح وتنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمشكلة من وزارتي العمل والتأهيل، والخدمة المدنية وعدد من الخبراء، والمستشارين .

و أكد العابد على أهمية جهود إعادة الهيكلة، و اعتماد الملاك الوظيفي الموحد بالجهاز الإداري لتطوير آليات العمل الحكومي، ووجود قاعدة بيانات عامة وموحدة لموظفي القطاعات الممولة وغير ممولة من الخزانة العامة للدولة، لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.