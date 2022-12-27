اقتصاد

بلدية بنغازى تُسلم ملف النظافة العامة لشركة خدمات النظافة بالمدينة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

سلم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر أمس الاثنين 2022.12.26 ملف النظافة العامة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي عبد الرحمن زيد، بحيث تتولى الشركة جميع أعمال النظافة العامة ابتداء من أعمال التجميع والنقل إلى المكب العام، وجميع ما يتعلق بأعمال النظافة في جميع الأحياء السكنية والمناطق والساحات والميادين والطُرقات والشوارع اعتباراً من الأول من يناير المقبل 2023 .

وأوضح المجلس في بيان له أن ملف النظافة العامة يُعتبر تحت الإشراف والمسؤولية المُباشرة لشركة خدمات النظافة، مع مُراقبة ومُتابعة من مكتب الإصحاح البيئي وإدارة خدمات النظافة بالبلدية وفرع جهاز الحرس البلدي .

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موقع بكم

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