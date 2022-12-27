خاص.. في اطار التنسيق لعملية التوحيد.. اجتماع هام اليوم بين إدارات المركزي طرابلس وبنغازي ..تعرف على كافة تفاصيله الهامة

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر اجتماعا بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمدينة طرابلس بحضور فريق العمل المختص بإدارتي الرقابة على المصارف والبحوث والاحصاء ، لوضع خارطة طريق وآلية عمل للمرحلة المقبلة و الخروج بتوصيات ونتائج تسهل من تطوير وتنظيم العمل المصرفي والرقابي.

ووضع الخطة الرقابية لعام 2023 ،بالاضافة إلى مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي للدولة وآفاق عام 2023 ، هذا وقد وصلت شحنات سيولة قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس إلى فرع بنغازي في اطار التنسيق بين إدارتي الاصدار لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف .

وذلك في اطار التنسيق والتعاون بين إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي ، بدء العمل بين الادارات المصرف ومناقشة توحيد الإجراءات الرقابية والتنظيمية للقطاع المصرفي .

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