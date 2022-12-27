اجتماع لمناقشة إجراءات تنفيذ المشروعات الإستراتيجية وضمان شفافية إجراءاتها والتوزيع العادل للمشروعات

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المكلف محمد الشهوبي، والتخطيط محمد الزيداني والحكم المحلي بدر الدين التومي، ومستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على العقود خالد حمزة، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب، ومدير إدارة الميزانية بوزارة التخطيط.

تناول الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ المشروعات الإستراتيجية وضمان شفافية إجراءاتها والتوزيع العادل للمشروعات، وكذلك استكمال إجراءات المشروعات الضرورية اللازمة التي تتطلب تكاتف الجهود لإنجازها لأهميتها، وضمان توزيعها العادل على مستوى الدولة الليبية.

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