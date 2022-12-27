رغم تراجع مؤشر أسعار الغذاء عالميا.. ارتفاع الأسعار في ليبيا لأكثر من 50% خلال 2021 و2022￼

قدرت المبادرة المشتركة لمراقبة السوق الليبية، نسبة ارتفاع أسعار الغذاء في ليبيا خلال العامين الأخيرين بما يزيد على 50%، في ظل تراجع مؤشر سلة الحبوب واللحوم في العالم للشهر الثامن على التوالي وفقا لمنظمة الغذاء العالمي “الفاو”.

وأكدت المبادرة المشتركة لمراقبة السوق الليبية في استطلاع أجرته، أن الأسعار زادت بنسبة 53% بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين في تكلفة الإنفاق على سلة الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية، وهي أعلى من مستويات ما قبل انطلاق جائحة فيروس كورونا في مارس 2020 وفقا لموقع بوابة الوسط الإخباري.

يشار إلى أن الوضع الاقتصادي انعكس سلبا على الليبيين وفق ما كشف برنامج الأغذية العالمي، حيث قدر عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو مليون و300 ألف شخص، 699 ألفا منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، وبعضهم يستفيد من مساعدات غذائية يشرف البرنامج على توزيعها شهريا في عدد من المناطق.