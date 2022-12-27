انخفاض الدولار و العملات الرقمية وصعود اليورو والجنيه الاسترليني والين وارتفاع أسعار الذهب

انخفض الدولار على نطاق واسع اليوم الثلاثاء،2022.12.27 في حين قفز الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع تنامي شهية المخاطرة بعد أن أعلنت الصين أنها ستلغي قواعد الحجر الصحي المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا

على المسافرين الوافدين في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.65 % إلى 0.63115 دولار أمريكي في حين صعد الدولار الأسترالي 0.25 % إلى 0.67485 دولار في معاملات هزيلة في مجملها بسبب موسم العطل، وزاد الجنيه الاسترليني 0.16 % إلى 1.20865 دولار ،بينما صعد اليورو 0.06 %إلى 1.06395 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات عند 104.12، وارتفع الين الياباني 0.1 % إلى 132.75 مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية سجلت بيتكوين انخفاضا طفيفا إلى 16914 دولار في أحدث تداول لها في حين انخفضت عملة إيثر 0.1 % إلى 1227 دولار.

وصعد الذهب 0.4 % إلى 1804.99 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1811.90 دولار، وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 1025.36 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار.