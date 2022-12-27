الشركة الليبية للحديد والصلب تحقق مجدداً رقمها القياسي لإنتاج حديد التسليح في وردية واحدة

أكد عضو مكتب الإعلام بالشركة الليبية للحديد والصلب عبدالباسط عمار تحقيق معدل إنتاج قياسي في وردية عمل واحدة لإنتاج أسياخ حديد التسليح مجدداً يوم الأمس الاثنين بمعدل 37,500 طن.

وقال عمار لتطبيق بكم الإخباري إن إنتاج المصنع يبلغ أسبوعياً نحو 1500 طن بحسب توفر المواد التشغيلية، وأن أنواع الحديد المنتجة بحسب احتياج السوق المحلي هي حديد 8،6،5 وحديد طولي 16,14,12 .

يذكر بأن الشركة كانت قد أعلنت في 11 ديسمبر عن تحقيق إنتاج بكمية 37،500 طن في وردية واحدة في سابقة هي الأولى من نوعها.