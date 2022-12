عقد بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء اجتماعاً هاماً بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمدينة طرابلس بحضور فريق العمل المختص بإدارتي الرقابة على المصارف والنقد والبحوث والاحصاء، لوضع خارطة طريق وآلية عمل مُشتركة للمرحلة المقبلة و تم الخروج بتوصيات ونتائج تسهل من تطوير وتنظيم العمل المصرفي والرقابي.

ونوقش خلال الاجتماع المواضيع المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي للدولة وآفاق الإقتصاد الليبي والقطاع المصرفي لعام 2023، هذا وكما تم وضع خطة رقابية لعام 2023، هذا وفي السياق ذاته وصلت شحنات سيولة قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس إلى فرع بنغازي في إطار التنسيق بين إدارتي الاصدار لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف.

واختتم الاجتماع إلى التنسيق والتعاون بين إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، لبدء العمل بين الادارات المعنية لتوحيد الإجراءات الرقابية والإشرافية والتنظيمية للقطاع المصرفي ككل.

The post مصرف ليبيا المركزي :تم التنسيق والتعاون بين إدارات المركزي طرابلس وبنغازي لبدء بتوحيد الإجراءات الرقابية والإشرافية والتنظيمية للقطاع المصرفي ككل appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا