مصدر بالتجاري الوطني ينفي ل”بكم” تدني خدماته المصرفية

نفى مصدر مسؤول بالمصرف التجاري الوطني تدني خدماته المصرفية وتعطل إيداع الحوافظ في كافة فروعه.

وقال المصدر لتطبيق بكم الإخباري أن السيولة متوفرة بكافة الفروع عدا المطرد نظرا لاقفال الطريق الرئيسي الزاوية، وبين بأنه تم زيادة عدد الصرافيين بالفروع لتسهيل الخدمات للمواطنين، مرجعا أسباب الازدحام في الفروع لورود مرتبات ثلاثة أشهر في ذات الفترة مع ورود علاوة الأبناء والمرتبات المتأخرة لمليون زبون.

وأضاف بأن هناك تعطيل في الصكوك الواردة من مصارف اخري لديها مشاكل في المقاصة، أو المصارف المقفلة كحوافظ مصرف الجمهورية فرع الحرشة.