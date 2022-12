أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتخفيف قيود كورونا بالصين

ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بقرار الصين تخفيف قيودها لمكافحة كوفيد-19، إلا أن مكاسبها قد تقلصت بفعل صعود عوائد السندات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% إلى 1816.70 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

واستقر مؤشر الدولار بعد تقليص خسائره، وسط زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في شهر تقريباً.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات في انخفاض جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، فيما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة.

يُشار إلى أن الذهب ارتفع بنحو 200 دولار منذ تراجعه إلى أقل مستوى له في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، بعد صدور توقعات مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن إبطاء وتيرة رفع الفائدة التي أذعفت جاذبية الدولار.

