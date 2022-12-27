“عادل جمعة” يتابع انطلاق عمل منصة المشتريات الحكومية

عقد اليوم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اجتماعاً بحضور رئيس الهيئة العامة للمعلومات، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة اجتماعٌ لمتابعة انطلاق عمل منصة المشتريات الحكومية.

حيث تم خلال هذا الاجتماع متابعة الإجراءات التنظيمية والقانونية لانطلاق العمل بالمنصة، ومناقشة اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية، ومراجعة كراسة المواصفات الموحدة المعتمدة لبنود المشتريات والأسعار النمطية المعتمدة لها.

كما أشاد مندوبو ديوان المحاسبة بأهمية الملف الذي يُعدّ استكماله وإنجازه إضافةً للحكومة في ملف الإفصاح والشفافية.

وأكّد الحاضرون ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بضرورة الإعلان عن العطاءات والمشتريات وتوحيد الأسعار وتحديد مواصفاتها خلال العام المقبل 2023.

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