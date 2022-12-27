“الغاوي” يبحث المشاكل والمختنقات الناجمة عن استمرار توقف المخططات العمرانية

عقد وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي ” ، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر بديوان الوزارة ، اجتماعاً مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني ، والمدير التنفيذي لشركة التهيئة العمرانية .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والمختنقات الناجمة عن استمرار توقف المخططات العمرانية بمدينة طرابلس ، وانتشار البناء العشوائي .

كما وجّه الوزير تعليماته لمصلحة التخطيط العمراني وشركة التهيئة العمرانية بشأن ما تم إنجازه عن تقييم الأرضاع القائمة والحلول المقترحة لمعالجة الأوضاع القائمة والعمل على فتح المخططات العمرانية ضمن خطة (عودة الحياة) المعلن عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، خصوصًا بمناطق الوادي الشرقي جنوب العاصمة طرابلس وصولًا إلى منطقة سيدي السائح والمخطط السكني جنوب بلدية تاجوراء ، ووضع الجهات المعنية بالصورة من أجل اعتماد هذه المخططات والعمل على فتح المخططات العمرانية بهذه المناطق الشاسعة والتي تعتبر رصيد حضاري لمصلحة التخطيط العمراني .

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