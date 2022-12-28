اقتصاد

الملحقية الثقافية بالقاهرة تبحث تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

بحث وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة خلال زيارته لجامعة المنصورة، إمكانية تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين بالجامعة وذلك بموافقة إدارة الوافدين المركزية ووزارة التعليم العالي المصرية.

وترأس الوفد الملحق الثقافي الليبي أحمد الفيتوري، والمستشار القانوني للملحقية طه مادي، وذلك للوقوف على جميع المشاكل والعراقيل التي تواجه الطلبة الموفدين ومناقشة آليات حلها وتذليل العقبات أمامهم، كما تم إبلاغ الجامعة بكشوفات أسماء الموفدين المعنيين بالرسوم الدراسية الخاصة بالعام 2021- 2022.

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الدراسة في الخارج العلاقات الليبية المصرية الملحقية الثقافية ليبيا ليبيا الاقتصادية مصر

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قناة ليبيا الاقتصادية

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