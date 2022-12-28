المقريف: التعليم الالكتروني يعالج كثير من المشاكل على رأسها “الاكتظاظ الطلابي”

ليبيا الاقتصادية

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، خلال اجتماعه مع مدير إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية جعفر فرج، قال إن التعليم الإلكتروني الإلزامي يسهم في حلحلة مشكلة الاكتظاظ الطلابي من خلال متابعة الطلاب لدروسهم عن بُعد.

وأضاف المقريف، أن ذلك ايضا يسهم في تطوير عملية المعرفة الالكترونية لكافة الطلبة ويجعلهم قادرين على الاعتماد الذاتي على مهاراتهم وتعزيزها بشكل يعود بالنفع لهم مستقبلا من خلال متابعة كافة الدروس عبر المواقع الالكترونية المخصصة لكافة التخصصات.