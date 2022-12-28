ارتفاع للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 28 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8256 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1398 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8077 دينار، والدولار الكندي 3.5664 دينار ليبي، والليرة التركية 0.258 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2838 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3139 دينار، والدينار التونسي 1.55 دينار، والدرهم المغربي 0.462 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: