السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.80 دينار مقابل 5.82 دينار أمس، وثبت اليورو عند 5.13 دينار.

استقرار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، بقي الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

كما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.