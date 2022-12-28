الخدمات العامة تواصل أعمال الإزالة بمسار الدائري الثالث وتؤكد تعويض ملاكها

قال رئيس مكتب الإعلام بشركة الخدمات العامة فرع طرابلس عبد الفتاح الغضبان أن الشركة باشرت ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ الطريق الدائري الثالث بإزالة المنازل الواقعة بطريق الشوك الواقعة على مسار الطريق وذلك بعد تعويض ملاكها.

وأوضح الغضبان لتطبيق بكم الإخباري بعد إزالة الفضاءات العامة والمحال التجارية في المنطقة الواقعة في نطاق طريق الشوك، تم إزالة 9 منازل، مبينا بأن الشركة تراعي استكمال إجراءات التعويض قبل إزالة المباني السكنية الواقعة في نطاق مسار الطريق الدائري الثالث.