شركة الكهرباء تستكمل خط نقل الطاقة (التبه / بئر الأسطى ميلاد) جهد 400 ك. ف

طرابلس 28 ديسمبر 2022 ( وال ) – تواصل الشركة العامة للكهرباء جهودها لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وللمحافظة عليها والخدمات التي تقدمها للمواطن الكريم.

و قامت الشركة باستكمال خط نقل الطاقة (التبه / بئر الأسطى ميلاد) جهد 400 ك.ف، الواصل بمحطتي التبة وبئر الأسطى ميلاد الذي نفذته شركة مصراتة الغد، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

ويأتي هذا العمل ضمن أهم استراتيجيات مجلس إدارة الشركة، باعتباره أحد الخطوط المهمة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الخطوط السابقة.

كما تم بمجهودات متواصلة من الكوادر الفنية إعادة تفعيل معايرة منظومة التبريد بمحول القدرة بالوحدة الأولى بمحطة الخليج للكهرباء بسرت. (وال _ طرابلس)

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