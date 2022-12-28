مجلس الوزراء يتابع انطلاق عمل منصة المشتريات والعطاءات خلال العام المقبل

عُقد أمس الثلاثاء 2022.12.27 في ديوان مجلس الوزراء، اجتماعٌ لمتابعة انطلاق عمل منصة المشتريات الحكومية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية،ومناقشة اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية، ومراجعة كراسة المواصفات الموحدة المعتمدة لبنود المشتريات والأسعار النمطية المعتمدة لها.

وأكّد الحاضرون على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بضرورة الإعلان عن العطاءات والمشتريات وتوحيد الأسعار وتحديد مواصفاتها خلال العام المقبل 2023.