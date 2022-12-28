أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار بداية التعاملات :

الدولار 🇺🇲

5.2450 ~5.2475 دينار

اليورو 🇪🇺

5.5700 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2600 ~5.265 دينار

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.3150 ~5.3250 دينار

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5800 ~5.5900 دينار

الجنيه الاسترليني

6.20 دينار

الدينار التونسي

7.15 دينار

الليرة التركية

0.27 دينار

الجنيه المصري

0.27 دينار

فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار

كسر ذهب 18 ب223.00 دينار

كسر ذهب 21 ب260.16 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2081 دينار