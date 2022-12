شركة تركية ليبية تبدأ صيانة طريق بين طرابلس وترهونة

بدأ تنفيذ صيانة طريق رئيسي متهالك بطول 82 كيلو مترا بين العاصمة الليبية طرابلس ومدينة ترهونة.

وتولت الصيانة شركة “انفتاح” المؤسسة بشراكة تركية – ليبية، بحضور وزير المواصلات وعميد بلدية قصر بن إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وقال وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي في تصريح للأناضول، إن الطريق يعد شريانا رئيسيا لمدينة طرابلس، وهو طريق مزدوج، مضيفا أنهم خلال زيارات لتركيا واجتماعاتنا مع رجال الأعمال الأتراك دعوا الشركات التركية إلى المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وأفاد الشهوبي بأن هناك شركات تركية تنفذ مشروع مطار طرابلس الدولي ومطار سبها وطريق سبها- أوباري، وطريق أم الأرانب- القطرون، وعددا من المشروعات في مدينة مصراتة والمنطقة الغربية.

فيما أكد مسؤول المشروع بصري شقمق أن المشروع سيتم إتمامه خلال 8 أشهر، مضيفا أنهم ينفذون مثل هذه المشروعات في تركيا، وأن أغلب المهندسين والعمال في المشروع من تركيا.

ووصف عميد بلدية قصر بن غشير محمد صكوح المشروع بالمهم جدا والإستراتيجي والحضاري جدا، داعيا كل الشركات التركية إلى المشاركة في إعادة إعمار ليبيا وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية.

وفي 12 أبريل 2021، أبرم البلدان 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الذي زار تركيا على رأس وفد ضم 14 وزيرا.

