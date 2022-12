إدارة مطار غات تعلن جاهزيته فنيا لتسيير الرحلات

أفاد مدير مطار غات “أبو بكر حسين” بأن المطار جاهز فنيا لتسيير الرحلات، وأن شركة الخطوط الجوية الليبية قد شرعت في تسيير رحلة واحدة أسبوعيا منه.

وأوضح مدير المطار أن بقية شركات النقل الجوي لديها معايير لا تتوافق مع جاهزية المطار، مضيفا أن مصلحة المطارات ووعدتهم بتوفير جميع متطلبات شركات النقل في القريب العاجل.

كما أكد المدير اكتمال أعمال الصيانة في برج المراقبة؛ حيث ستصل الخميس المقبل لجنة أرسلتها مصلحة المطارات لتسلم البرج مبدئيا، وستتولى تركيب الأجهزة به، ليبدأ بعدها العمل رسميا بالمطار وفق قوله.

