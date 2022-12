مباحثات بين ليبيا والجزائر لبحث تصدير الكهرباء وتلبية احتياجات السوق الليبي

كشفت شركة الكهرباء الجزائرية سونلغاز عن مقترح لتقديم خدمات في مختلف مجالات الطاقة إلى ليبيا، والتعاون في مجال تصدير الكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء لمدير الشركة مراد عجال مع عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عبد الحميد المنفوخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا في البلدين، بهدف التعاون بين الشركتين.

من جانبه، أبدى المدير العام لشركة سونلغاز الجزائرية مراد عجال استعدادهم لتقديم خدماته إلى ليبيا في مختلف مجالات الطاقة، خاصة فيما يتعلّق بتصدير الكهرباء إلى طرابلس، وأعمال الصيانة والتدريب وتوفير قطع الغيار.

يشار إلى أنّ سونلغاز سبق أن وافقت على تلبية الاحتياجات الليبية بتصدير الكهرباء من الجزائر إلى ليبيا، عبر شبكة الكهرباء التونسية بما يصل إلى 200 ميغاوات.

