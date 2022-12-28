الإعلان عن موعد معرض صنع في ليبيا في دورته الثانية بالنيجر

أعلن اتحاد الصناعة الليبية بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الثلاثاء 2022.12.27 على أرض معرض طرابلس الدولي، عن تظاهرة صنع في ليبيا في دورته الثانية بالعاصمة النيجرية نيامي خلال الفترة من 6 حتى 11 مارس 2023 .

وأكد الحويج على أهمية إقامة مثل هذه المعارض، والاستفادة من أن تكون ليبيا بوابة أفريقيا للتجارة وتنشيط قطاعات الصناعة والاستثمار.

وتهدف تظاهرة صنع في ليبيا إلى الترويج، والتعريف بالمنتجات الليبية في السوق النيجرية والأفريقية ومعرفة العلامات التجارية الليبية، إقليمياً ودولياً.