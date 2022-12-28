الإسكان تصدر تعليماتها لفتح المخططات العمرانية جنوب شرق طرابلس و تاجوراء

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي أمس الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022، مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني، والمدير التنفيذي لشركة التهيئة العمرانية المشاكل والمختنقات الناجمة عن استمرار توقف المخططات العمرانية بمدينة طرابلس، وانتشار البناء العشوائي .

ووجّه الغاوي تعليماته لمعالجة الأوضاع القائمة، والعمل على فتح المخططات العمرانية، خصوصًا بمناطق الوادي الشرقي جنوب العاصمة طرابلس، وصولًا إلى منطقة سيدي السائح والمخطط السكني جنوب بلدية تاجوراء .