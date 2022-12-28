خاص.. بالإشارة إلى الشركة الإماراتية الأفريقية.. “الصور” يخاطب بن قدارة لوقف أي معاملة مالية أو إدارية تخص إتفاق التخارج مع الشريك الأجنبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة النائب العام إلى رئيس مؤسسة النفط والتي أشار خلالها إلى الظروف الملابسة التي تضمنها البلاغ المرفوع إلى النيابة العامة؛ حيال النشاط الإداري المنسوب إلى القائمين على إدارة شؤون الشركة الإمارتية الليبية القابضة والشركات المملوكة لها.

وعلى الأخص السلوكات المتعلقة بالإجراءات الإدارية الموصوفة في متن البلاغ بانتفاء مشروعية اتفاق التخارج مع الشريك الأجنبي – الشركة الإمارتية الإفريقية للاستثمارات .

كما تابع بالقول: وتأسيساً على تقييم النيابة العامة لواقعات البلاغ محل التحقيق والظروف الملابسة لها عليه يطلب وقف تنفيذ أية معاملة مالية أو إدارية تتعلق باتفاق التخارج على أية صورة كان.

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