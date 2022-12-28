“شكشك” يبحث مع الأمين العام لمنظمة الأربوساي مراحل تطور الديوان المؤسسي والرقابي

التقى رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” ، مع الأمين العام لمنظمة الأربوساي “نجيب القطاري” ، و المشرف العام للمنظمة فيصل ماني، وبحضور السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي، والنائب بمجلس النواب د. عبدالسلام نصية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وعلى هامش اللقاء تم تقديم عروض مرئية توضح مراحل تطور الديوان المؤسسي والرقابي، والتي شملت إعادة بناء الكادر الوظيفي وتطوير القدارات وتحسين منهجيات الرقابة، بالإضافة إلى التحول الرقمي بالديوان، وتسخير التقنيات الحديثة في العمل الرقابي.

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